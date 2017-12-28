Быстрая мясная вкуснятина

Ням-ням - просто и очень вкусно. По сути эта мясная вкуснятина готовится легко и недолго, но вы оцените!

Ингредиенты:

- грудка куриная — 2 шт

- сыр - 150 гр

- лук — 1 шт

- грибы (маринованные) — 1 банка

- морковь — 3 шт

- сливки — 3-4 ст. ложки

- масло оливковое — 4 ст. ложки- специи для мяса - по вкусу- соль, перец, мускатный орех – по вкусу- сок лимонный — 1 штПриготовление:1. Грибы пассировать на оливковом масле с добавлением мелко нарезанного лука, сливок, специй.2. Куриную грудку порезать тонкими полосками, замариновать в специях и соке лимона.3. Уложить полоски мяса в смазанную форму на дно и по бокам, присыпать тёртым сыром, выложить остальные грибы, далее тёртой на крупной тёрке морковью, сверху уложить по спирали кусочки оставшегося мяса.4. Запекать при температуре 200ºС около 30 минут. Пирог даст много сока, через 30 мин. слить сок и присыпать места соединения кусочков мяса сыром, поставить в духовку и дать сыру расплавиться и слегка подрумяниться.5. Дать постоять в форме минут 10, переложить на блюдо.